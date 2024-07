Dos masacres en tres días impactaron al país, poco acostumbrado a los crímenes de alto impacto. La madrugada del domingo 14 de julio, cuatro adolescentes, de entre 14 y 17 años, fueron acribillados a tiros en el municipio de Quilicura, en el norte de Santiago. Las víctimas habían estado celebrando un cumpleaños en una vivienda. Luego, los jóvenes habrían iniciado una fogata para abrigarse del frío, cuando sujetos armados les dispararon desde un vehículo.

“Bajan los vidrios del costado izquierdo y los sujetos del interior efectúan una ráfaga de disparos, aproximadamente unos 30, creo”, dijo un testigo al diario El Mercurio.

Por este crimen el único detenido es Jonathan Andrés Herrera Parra, alias ‘El Morocho’. De acuerdo con la prensa local, tiene antecedentes por microtráfico de drogas (2015), porte de arma blanca (2016), robo con intimidación (2018), lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y porte ilegal de arma de fuego y municiones (2023).

Un gendarme del complejo penitenciario de Biobío protege el lugar el 7 de mayo de 2024. (Foto de GUILLERMO SALGADO/AFP). / GUILLERMO SALGADO

El otro hecho ocurrió el martes 16 de julio en la comuna de Lampa, también en el norte de Santiago, donde se desarrollaba una fiesta no autorizada en la que participaban personas de nacionalidad extranjera. Una riña habría desatado la balacera que dejó cinco muertos.

Según La Tercera, entre las víctimas figuran los venezolanos Yehiklin Jiménez, un narcotraficante; y su pareja, María José Piñate.

A ellos se suman Bhelfhord Jiménez Molina, con antecedentes por porte de arma blanca; Jesús Rosendo Córdoba, con registros por microtráfico de drogas; y Johnnie Cortés Suárez.

Un testigo le dijo a La Tercera que el 90% de los asistentes a las fiestas similares a la de Lampa donde ocurrió la masacre pertenecen a la banda criminal venezolana Tren de Aragua. También dijo que la matanza habría ocurrido por un problema entre Yehiklin Jiménez y dicho grupo.

Según La Tercera, el testigo aseguró que alias ‘Yei’ vendía droga. “Para vender drogas hay que pagar la ‘vacuna’ (extorsión)”, dijo. “‘Yei’ no quería pagar para alinearse. Hace semanas que venía con problemas por esta situación. A las 11:00 de la mañana tuvieron unas palabras y se calmó. Pero luego vino la balacera”, agregó el sujeto.

Yehiklin Jiménez y María José Piñate eran venezolanos. (La Tercera).

Por este crimen hay tres venezolanos detenidos.

Entre el 2014 y 2023, los homicidios aumentaron un 60% en Chile, un 46% las agresiones sexuales y un 11% los robos con violencia, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Las cifras del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos del Ministerio del Interior revelan que hasta junio de este año se habían identificado 577 homicidios en todo el país, un 5% más que en la misma fecha del 2023 cuando se registraron 550 casos.

La Región Metropolitana es donde se concentra el 40% de los homicidios.

El presidente Boric dijo la semana pasada que el 2023 los homicidios disminuyeron un 6% en el país. Sin embargo, reconoció que no es suficiente, en particular en la Región Metropolitana.

Ante esta situación, varios congresistas de la oposición y algunos oficialistas pidieron al Gobierno que decrete el estado de sitio, bajo el cual podría enviar militares a las calles y restringir el derecho de reunión y autorizar el arresto de personas dentro de sus domicilios sin una orden judicial.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, rechazó implantar el estado de sitio, pero aseguró que la “participación de militares no se descarta”.

Entre las bandas criminales internacionales que operan en Chile están:

El Tren de Aragua y sus facciones Los Gallegos, Tren del Coro (en guerra con Los Gallegos), Hijos de Dios.

y sus facciones Los Gallegos, Tren del Coro (en guerra con Los Gallegos), Hijos de Dios. Las organizaciones criminales peruanas Los Pulpos y Nueva Generación .

. Los Trinitarios , banda que nació en cárceles de Estados Unidos y que está integrada por dominicanos .

, banda que nació en cárceles de Estados Unidos y que está integrada por . Los Espartanos , originaria de Colombia .

, originaria de . Bang de Fujian, de China.

Las medidas de Boric

El presidente de Chile Gabriel Boric durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago el 18 de julio de 2024. (AFP). / MARCELO SEGURA

El jueves, Boric anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad como parte de una nueva estrategia contra el crimen organizado.

“He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad que permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas”, dijo el presidente.

En Chile hay cerca de 54.000 presos,

el mayor número en la historia del país. La capacidad de las cárceles es para albergar a 42.000 reos.

La cárcel costará casi 100 millones de dólares, podrá albergar a 500 reclusos y se levantará la Región Metropolitana. Su vigilancia estará a cargo de una fuerza especializada de gendarmes.

Durante el anuncio de su nueva estrategia, Boric dijo que no permitirá “lo que ha sucedido en otros países, en donde el crimen organizado se ha tomado las cárceles sin control del Estado”.

También aclaró que no “seguirá el modelo” de El Salvador, donde decenas de miles de presos están recluidos en una megacárcel construida en tiempo récord por orden del presidente Nayib Bukele y que es vigilada por policías y militares.

Además, anunció la creación de una fuerza de tarea especial que tomará decisiones respecto a las estrategias de seguridad en la Región Metropolitana y contará con la participación de las instituciones policiales, del Ministerio del Interior, el Ministerio Público, Gendarmería (cuerpo a cargo de las prisiones) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

El Gobierno reforzará el aparato estatal de inteligencia con policía, fiscalía y Gendarmería y reasignará efectivos que cumplían labores administrativas a tareas de vigilancia.

Además, un contingente de 500 policías recién egresados serán destinados a Santiago.

El fin de semana, un masivo operativo policial

en distintos barrios de Santiago terminó con 199 personas detenidas y 14 armas incautadas, informaron las autoridades.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile patrulla una zona alrededor del cerro Chuño, en las afueras de Arica, el 16 de junio de 2022, donde se encuentra el grupo criminal Los Gallegos. (AFP). / PATRICIO BANDA

"Al igual que en el Perú, la extorsión avanza con fuerza en Chile"

Pablo Zeballos, exoficial de Carabineros y autor del libro “Un virus entre sombras: la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile”, le dijo a El Comercio que lo que pasa en Chile es lo mismo que está sucediendo en el Perú, lo que pasó en Ecuador hace un tiempo y está ocurriendo en varias zonas de la región latinoamericana.

“Existe un modelo exitoso de expansión del crimen organizado, que se caracteriza por niveles altos de violencia, control del territorio y el potenciamiento de marcas criminales. Con eso las organizaciones avanzan y crecen. A la criminalidad hoy la tenemos que enfrentar desde una perspectiva de la evolución darwiniana, uno tiene que entender que las delincuencias locales van a tener que tomar ese modelo exitoso, adaptarse, copiarlo o resignarse a la extinción. Lo que tenemos hoy en Chile, y que también he visto en algunas zonas de Lima Norte, tiene que ver con esta pugna territorial de organizaciones que han tomado la decisión de mantenerse en el tiempo ya no solo como asociaciones temporales criminales, sino con una proyección más larga, y esta pugna por la lucha de control de territorio se va a reflejar en las calles y en las cárceles con mucha violencia y con mucha sangre”, sostiene Zeballos.

El especialista indica que se debe poner mucha atención en el gran error que se comente en América Latina, al subvalorar a la delincuencia local y calificarlas de poco organizadas. “Las estructuras criminales tienden a evolucionar rápidamente, y esa evolución suele suceder dentro de las cárceles, que es donde nosotros como sociedad nos olvidamos del problema, porque sentimos que el éxito está logrado con la detención de un criminal, y nos olvidamos de que solamente hemos trasladado el problema desde las calles hacia las cárceles”, refiere.

En cuanto a las actividades criminales que más están avanzado en Chile, Zeballos sostiene que, al igual que en el Perú, la extorsión está tomando una fuerte relevancia.

“No como lo conocíamos, que tenía que ver con la actividad productiva y comercial, sino ahora con una actividad extorsiva generalizada en las zonas donde estas organizaciones controlan. Por ejemplo, una persona común y corriente, una madre podría estar siendo extorsionada, ese es un fenómeno que avanza porque hay tremendos niveles de baja denuncia de estos hechos... Otro de los mercados emergentes, que va a ser muy complejo en Chile y que ya está en el Perú, es la actividad del crimen organizado sobre la actividad minera, no solo la minería ilegal, toda la actividad, y también el control de rutas, la actividad portuaria”, advierte.

“Hay una reconfiguración del crimen organizado como nunca en nuestra historia. Chile, Perú, Ecuador y Colombia tenemos problemas comunes, y lo que estamos observado es que la amenaza de la criminalidad es bastante en red, pero la respuesta de los Estados no es en red. Son más bien respuestas independientes, algo que puede ser una pérdida tremenda de tiempo en el futuro”, agrega.

En cuanto a los anuncios del presidente Boric, Zeballos dice que el Gobierno está bajo una fuerte presión ciudadana debido a la explosión de nuevas formas de criminalidad que el país no conocía, y están surgiendo respuestas que parecen ser muy buenas para el oído de la gente.

“La construcción de una cárcel de máxima seguridad no es algo inmediato, puede durar varios años; si bien es parte de la solución, no es la solución integral, porque podemos crear cárceles de máxima seguridad en cualquier parte, pero si no generamos dinámicas de segmentación criminal, clasificación delictual, lo que podemos estar haciendo es construir hoteles 5 estrellas para criminales, porque ellos pueden lograr la gobernanza de esa instalación”, anota.

Sobre lo que se viene para Chile, Zeballos sostiene que su país y el Perú gozan de tener una actividad portuaria muy eficiente, “creo que estructuras criminales más avanzadas, menos violentas pero con mayor capacidad trasnacional, como el Primer Comando Capital de Brasil o la mafia italiana están viendo los puertos, lugares importantes de control para el envío de mercaderías ilícitas. Además, ambos países tienen serios riesgos de que se generen lógicas de gobernanza criminal al interior de las prisiones que lleguen a ser tan fuertes que obliguen al Estado a pactar con ellos en lugar de combatirlos. El último problema es lo que pueda surgir de nuestras delincuencias locales, que están aprendiendo nuevos métodos y técnicas llegadas desde el extranjero”, alerta.