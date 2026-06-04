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Integrantes de Carabineros de Chile detienen a una persona este miércoles, durante una manifestación en Santiago (Chile). Al grito de "¡La educación pública se defiende!", miles de estudiantes marcharon por el centro de Santiago contra el plan de austeridad del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast. EFE/ Elvis González
Integrantes de Carabineros de Chile detienen a una persona este miércoles, durante una manifestación en Santiago (Chile). Al grito de "¡La educación pública se defiende!", miles de estudiantes marcharon por el centro de Santiago contra el plan de austeridad del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast. EFE/ Elvis González
/ Elvis González
Por Agencia EFE

La primera gran marcha estudiantil contra los recortes del Gobierno de José Antonio Kast en Chile dejó un total de 35 detenidos, seis heridos entre manifestantes y policías y cuestionamientos a las fuerzas de seguridad por la forma en que se reprimió la protesta.

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