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Resumen

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Un hombre sostiene una bandera de Chile durante un paro de camioneros contra el gobierno de José Antonio Kast por el aumento del precio de los combustibles, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de Sebastián MOSCOSO / AFP).
Un hombre sostiene una bandera de Chile durante un paro de camioneros contra el gobierno de José Antonio Kast por el aumento del precio de los combustibles, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de Sebastián MOSCOSO / AFP).
/ SEBASTIAN MOSCOSO
Por Agencia EFE

Nuevas asociaciones de pequeños y medianos transportistas se unieron este jueves al paro en protesta por el alza de los combustibles en Chile, pese al anuncio del Gobierno de José Antonio Kast de congelar el precio de los carburantes.

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