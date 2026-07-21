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El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia un discurso en Montevideo, Uruguay, el 2 de julio de 2026. (Santiago Mazzarovich / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia un discurso en Montevideo, Uruguay, el 2 de julio de 2026. (Santiago Mazzarovich / AFP)
/ SANTIAGO MAZZAROVICH
Por Agencia EFE

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes el corazón de la megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, pero el proyecto emblema del líder ultraderechista no podrá ser promulgado aún porque queda un artículo pendiente de revisión final.

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