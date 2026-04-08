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La ministra chilena de Ciencia, Ximena Linconao.
La ministra chilena de Ciencia, Ximena Linconao.
Por Agencia AFP

La ministra de Ciencias de Chile, Ximena Linconao, fue agredida el miércoles tras participar en una ceremonia en una univerdad en el sur del país, según autoridades y un video video publicado por la prensa local.

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