No será un viaje fácil para el papa Francisco. A sólo tres días de su llegada a Chile, varias organizaciones han manifestado su intención de protestar en su contra, fueron atacados tres templos con artefactos incendiarios y, ahora, una encuesta realizada por Latinbarómetro mostró cifras desfavorables para la Iglesia.



El estudio, cuyos resultados fueron revelados este viernes, mostró que Chile es el país que tiene la peor valoración de Jorge Bergoglio y la menor confianza en la Iglesia de Latinoamérica.



Mientras que en la región el promedio de valoración del Pontífice (del 1 al 10) es de 6,8, en Chile es de 5,3. Junto a Uruguay, son los únicos países que lo califican con menos de 6 puntos.



Al contrario, Paraguay y Brasil son los que mayor valoración tienen del Papa Francisco, otorgándole sobre ocho puntos. El Perú tiene 6,9 de valoración.



Llama la atención que, en Chile, la baja valoración del papa Francisco se ve incluso entre los mismos católicos, que le dan un 42% de aprobación, mientras que los fieles latinoamericanos en promedio le otorgaron un 68%.





Confianza en la Iglesia

La encuesta reveló que Chile ha vivido una "secularización acelerada" en los últimos años. De hecho, quienes aseguran confiar en la Iglesia en el país son sólo el 36%, el menor en Latinoamérica, que promedia un 65%.



El gran corte en Chile, según muestra el estudio, se dio en 2011, que pasó de 61% el año anterior a sólo un 38%. Ese fue el año que explotó el caso de abusos sexuales de menores del párroco de la iglesia El Bosque, Fernando Karadima.



Según la fundadora de Latinbarómetro, Marta Lagos, "el grave error de la Iglesia católica en el caso de Karadima no fue la existencia del caso en sí, que no lo podía evitar porque había sucedido, sino que la manera en cómo reaccionó la Iglesia. La Iglesia chilena esperó que el Vaticano diera su veredicto, ellos no fueron a acusar a Karadima, al contrario, hubo al principio una especie de encubrimiento y de esconder el caso".



Asimismo, se muestra un leve repunte en la confianza en la Iglesia, en Latinoamérica en general, en 2013, con la llegada de Jorge Bergoglio como cabeza del Vaticano. De un 64% de confianza que había en 2011, pasó a un 73% el año de su elección.





Paraguay, el país más católico

Consultados en una pregunta abierta sobre cuál es la religión que los identifica, un 45% de los chilenos afirmaron ser católicos. Esto significa una baja de 29 puntos porcentuales respecto a 1995, donde el 74% se identificaba con esa fe.



Lagos explicó que "es una pregunta abierta (...) Esto lo digo porque hay una encuesta de la Universidad Católica que pregunta lo mismo pero da la lista de las religiones, y hay una diferencia en el resultado. Hay 15 puntos de diferencia y evidentemente la manera en la que se hace la pregunta tiene un impacto muy importante".



Chile ocupa el puesto 13 entre los países latinoamericanos, que promediaron 59%. El país con mayor cantidad de personas que profesan esta religión es Paraguay, con un 89% de la población, y la menor cantidad de católicos se encuentra en Honduras (37%).



Además, Chile es el país con mayor cantidad de personas que no se identifican con ninguna religión (35%). Desde 2006, la tendencia secular ha ido en un aumento sostenido.



Asimismo, un 11% de los chilenos se considera evangélico y un 4% se identifica con otra religión. "En Chile hemos tenido un proceso acelerado de secularización, porque en otros países, como en el caso de Guatemala, han bajado mucho los católicos pero se han ido a los evangélicos. En el caso chileno no es así, y lo que vemos es que los evangélicos no aumentan, sino que aumentan los que no tienen religión", profundizó la fundadora del estudio.



"¿Es Chile un país católico? De acuerdo a estos datos, ya no. No hay una voluntad de catolicismo en Chile como lo había hace diez o cinco años atrás", expresó.



Sin embargo, no todo está perdido para el catolicismo. Lagos explicó que "este paso acelerado que ha tenido la creación de esta aparente secularización puede ser en muchos chilenos una declaración de protesta en contra de la Iglesia y que, desde ese punto de vista y su relación con la política, es más factible que sea recuperable".





¿Cómo son los católicos chilenos?

Según Latinbarómetro, los católicos chilenos son mayoritariamente mujeres (60%), de entre 41 y 60 años (36%) y con educación media o inferior (48%).



No obstante, el perfil del católico chileno es algo diferente al del promedio de los latinoamericanos, que son también mujeres (53%), pero de 25 a 40 años (32%) y con educación básica o inferior (45%).



"Aumenta el catolicismo a medida que disminuye la educación en América Latina. En Chile no, en Chile la mayor cantidad de católicos se ubican en una educación media. El catolicismo se debilitó enormemente en ese estrato en el cual la gente tiene educación básica o menos, es decir, los más vulnerables", precisó Lagos.



Por su parte, los evangélicos chilenos son en igual medida hombres y mujeres, de 25 a 40 años (44%) y con educación media o menos. Finalmente, los agnósticos, ateos y sin religión son hombres (59%), de 25 a 40 años (37%) y con educación básica o menos.



