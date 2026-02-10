Escuchar
El director interino de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Ricardo Gatica, habla durante una conferencia de prensa sobre la detención de 20 miembros de la banda criminal transnacional Los Pulpos el 9 de febrero de 2026. (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP).
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia AFP

Las autoridades de Chile detuvieron a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos, que quedó prácticamente erradicada del país tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.

Chile: policía arrestó a 34 presuntos miembros de la banda criminal peruana Los Pulpos en el 2026

