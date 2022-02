Las regiones de Arica y Antofagasta, en el norte de Chile, amanecieron el viernes con cortes de carretera que forzaron la cancelación de vuelos en protesta por la muerte de un camionero supuestamente asesinado por dos inmigrantes. En la tarde las manifestaciones se extendían hasta la región de Valparaíso, en el centro del país.

A lo largo del día se mantenían al menos cinco cortes en las principales rutas de la región. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, demandó a los manifestantes cesar los bloqueos como condición para poder trasladarse a la región y acceder a la solicitud de una reunión con los gremios de camioneros.

Los camioneros afirmaron que su paro será indefinido por el momento, hasta que las autoridades manifiesten medidas concretas. A primera hora de la tarde las protestas de camiones se extendían en la concurrida ruta 68, que une la región de Valparaíso con la Metropolitana.

Los habitantes de Antofagasta y del norte del país vienen reclamando al gobierno más control en el flujo migratorio proveniente de la porosa frontera con Bolivia, por donde cientos de personas cruzan a diario sin ningún tipo de registro o verificación de antecedentes.

El detonante de la protesta del viernes fue la muerte de un camionero atacado en la ruta entre Antofagasta y Mejillones, más de 1.400 kilómetros al norte de Santiago, quien presuntamente tras ser atacado y detener su camión habría sido lanzado al vacío por dos inmigrantes.

“Un joven transportista cayó”, informó a los medios el general de Carabineros (policía) Gonzalo Castro. Se “señalan a dos de estos inmigrantes porque habrían interferido en la caída de este transportista”, añadió. Las informaciones locales hablaban de una caída desde unos 8-10 metros de altura. Tres inmigrantes fueron puestos a disposición judicial y se encuentran detenidos por presunta participación en delito de homicidio, confirmó la fiscalía de Antofagasta.

“Es demasiada la barbaridad que ocurrió ayer con nuestro colega Byron, le dieron muerte brutalmente y esto no puede quedar así, impune. Tenemos que hacer algo. No pasa ya solamente por el gremio de transportes sino netamente por la ciudadanía completa, corremos un peligro. En Antofagasta ya no se puede circular, ya uno no puede salir tranquilo”, declaraba uno de los camioneros que participaban en el paro al canal de televisión nacional TVN.

El presidente Sebastián Piñera que, como buena parte del equipo ministerial, se encuentra de vacaciones, interrumpió éstas temporalmente para mantener una reunión con su equipo donde solicitó iniciar diálogos con los transportistas del norte “para escuchar sus preocupaciones y abordar soluciones concretas”, según un comunicado de presidencia. Además solicitó una mayor dotación de funcionarios policiales en la zona.

Mientras, decenas de vuelos eran cancelados en Santiago en temporada estival y reprogramados ante el bloqueo en el norte del país. Unas tres mil personas según los medios locales se veían afectadas por las cancelaciones y se retransmitían imágenes de espera en los aeropuertos, con decenas ocupando el suelo mientras se les ofrecía una solución.

Las regiones de Arica, cuya capital es Iquique, Antofagasta y Taracapá, en el norte del país, viven desde hace semanas jornadas de protestas demandando mayor seguridad y el fin de la inmigración irregular ante la llegada de cientos de personas cada día y que ha generado que las calles de las ciudades se encuentren llenas de campamentos improvisados donde los inmigrantes pasan el tiempo necesario hasta encontrar los medios para desplazarse a otras zonas del país.

La crisis migratoria lleva extendiéndose desde hace al menos un par de años. En Chile, según cifras oficiales, hay casi 1,5 millones de migrantes. La mayoría de los que llegaron en 2021 son familias venezolanas, seguidos de bolivianos y, en menor medida, colombianos.

El ministro Delgado dijo en septiembre que en lo que iba del año habían entrado a Chile por pasos irregulares del norte unas 25.000 personas.

Según el Reporte Mundial de la Migración 2021 de la Organización Internacional de Migrantes de la ONU, Chile es el segundo país con mayor porcentaje de inmigrantes de la región.

