icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Carabineros de Chile detienen a una mujer durante una marcha con motivo del 53.º aniversario del golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder, en Santiago, el 11 de septiembre de 2026. (Javier Torres / AFP)
Carabineros de Chile detienen a una mujer durante una marcha con motivo del 53.º aniversario del golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder, en Santiago, el 11 de septiembre de 2026. (Javier Torres / AFP)
/ JAVIER TORRES
Por Agencia EFE

Las múltiples protestas registradas en Chile por el 53 aniversario del golpe de Estado que quebró la democracia en 1973 dejó un total de 284 detenidos, informó este sábado el Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.