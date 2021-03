Chile es uno de los países que ha logrado vacunar contra el coronavirus con la mayor rapidez posible a una buena parte de su población. Uno de los artífices detrás del éxito de este proceso es ministro de Salud de Chile, Enrique París, quien hace poco compartió con medios locales las claves que sigue este proceso de vacunación.

“Las conversaciones con las empresas extranjeras se iniciaron a través del Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud. Un trabajo tripartito y el liderazgo del presidente Piñera”, señaló el ministro en diálogo radial con el programa Cada Mañana que conduce el periodista Marcelo Longobardi.

Cabe mencionar, que este jueves 11 de marzo Chile alcanzó un nuevo récord al vacunar a 412 mil personas contra el COVID-19 en tan solo 24 horas. Esta cifra es la de aquellos vacunados que ya cuentan con dos dosis de la vacuna de Pfizer. En total más de 6 millones de chilenos ya recibieron al menos la primera dosis.

El ministro de 72 años de edad resaltó las bondades del Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) y al Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI), ambos sistemas de trabajo existen en Chile desde la década de los años 70. “Funciona como reloj”, indicó París.

“El sistema público atiende al 80 por ciento de la población y el privado al 15 por ciento”, detalló a la emisora argentina. “El presidente Piñera tiene la característica de visualizar algunos temas y ver la importancia del tema. Fue él quien inició las primeras conversaciones y lideró este grupo que se encargó de hacer los contactos”, reveló el médico.

Chile no solo lidera el proceso de vacunación sudamericano, sino también se encuentra entre los primeros puestos del listado global. Israel y Estados Unidos son los otros países que encabezan estas listas que se calculan con los promedios por millón de habitantes.

Es así que el ministro chileno se muestra con optimismo ante el proceso de su país y asegura que a mitad del año se estaría acercando a vacunar a más de la mitad de su población. “Queremos vacunar a 15 millones de personas que es el 80 por ciento de las personas susceptibles”, dijo al mismo tiempo que aseguraba alcanzar este objetivo el próximo 30 de junio.

“Hemos entregado vacunas a Ecuador y Paraguay para los médicos y médicas de la primera línea. Las hemos donado de manera humanitaria y si nos sobran lo seguiremos haciendo, pero de momento no nos sobran”, señaló París respecto a la solidaridad que debe existir entre naciones.

“Tuvimos que emitir una resolución debido a que se ofrecía el turismo-vacuna. Si una persona viene a vivir a Chile y tiene sus papeles de forma legal, como inmigrante tiene sus derechos. Pero venir por un día como un viaje de turismo, eso no lo queremos y no lo vamos a facilitar. Sin embargo, con Argentina tenemos una gratitud enorme y si en algún momento podemos cooperar lo haremos. No permitiremos que lucren con esto”, dijo el ministro cuando fue consultado respecto a la posibilidad de que los turistas puedan vacunarse.

Finalmente, París también enfatizó que en Chile “nadie se ha saltado la fila”. Esto lo dijo en respuesta a la consulta sobre la existencia de vacunas VIP para funcionarios públicos o personalidades, tal y como ha sucedido en naciones vecinas como Ecuador, Perú y Argentina.

