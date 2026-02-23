Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda en Santiago, Chile, el 20 de febrero de 2026. (Javier TORRES / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda en Santiago, Chile, el 20 de febrero de 2026. (Javier TORRES / AFP)
/ JAVIER TORRES
Por Agencia EFE

El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van Klaveren aseguró este lunes que Chileno puede ni debe ser utilizado como territorio en disputa por potencias que están en conflicto o por tensiones geopolíticas globales” tras la escalada de tensiones entre Washington y Santiago por un proyecto –que se encuentra en evaluación– para construir un cable submarino de fibra óptica entre China y Chile.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.