Entrevista a Neida Colmenares, doctora en Gobierno y Administración Pública, presidenta del Consejo Consultivo de la sociedad civil del Servicio Nacional de Migraciones

"Hemos advertido a las autoridades que es muy peligroso que se alimenten estos discursos xenófobos"

¿Cuál es su opinión sobre las leyes aprobadas el martes en el Congreso?

Es importante plantear el contexto, porque actualmente hay un conjunto de discusiones y propuestas andando. No todas se traducen necesariamente en proyectos de ley, pero están ahí, generando un debate respecto a un eventual trato diferenciado ante una misma situación para extranjeros y nacionales.





¿Cuánto influyeron los actos delictivos de las últimas semanas con la aprobación de estas leyes?

Una presentación que hizo el Fiscal Nacional el 17 de abril en la Comisión de Seguridad muestra que efectivamente hubo cierto aumento de delitos vinculados al crimen organizado en Chile desde el 2016. Eso es una realidad pero no se necesita vincularla con el tema migratorio. Esta preocupación que se ha instalado como una de las principales de la sociedad chilena tiene que ver con la seguridad pública, con el crimen organizado que empieza a desarrollarse en el país. Pero, por otro lado, nosotros también tenemos un fenómeno complejo que no es nuevo, que viene sobre todo en aumento desde el 2017: el aumento de la migración por pasos no habilitados.





¿Entonces si bien ambos fenómenos han coincidido en temporalidad, no necesariamente hay correlación entre ellos?

En los homicidios a los carabineros estuvieron involucrados personas extranjeras. Por supuesto que esos hechos, que son de mucha connotación social y que también son de mucho repudio en la opinión pública, junto a esta percepción que ha venido en aumento de preocupación por los ingresos por pasos no habilitados, conjugaron elementos para que se establezca una relación entre migración y delito que a mi juicio no es correcta porque no existe evidencia que pueda justificar que el aumento de la migración es la causa del crimen organizado. Pero sí ha tenido un efecto en la matriz de opinión y yo creo que exacerbó los ánimos e impulsó que algunas de las acciones que hoy el Estado propone en materia de seguridad tengan mucho que ver con la migración irregular.





La percepción está teniendo más peso que los datos entonces...

No existe ninguna correlación entre ambos fenómenos. Sin duda el aumento de ingresos irregulares ha desbordado las capacidades institucionales y se juntan con estos desafortunados crímenes. Ahora, si bien los datos no lo acompañan, sí creo que hay una agenda gubernamental y una interpretación de los actores que es muy contextual; es decir, están respondiendo a las percepciones que se instalan y que son bien complejas. Desde el Consejo Consultivo de sociedad civil del Servicio Nacional de Migraciones hemos advertido a las autoridades que es muy peligroso que se alimenten estos discursos xenófobos. porque al final alimentan el conflicto social.





¿Cómo afectan estas medidas a la comunidad migrante en general?

Estas medidas también generan mucha incertidumbre, mucha desinformación y mucho miedo dentro de la propia comunidad migrante. En Chile tenemos casi millón y medio de personas que ingresaron por pasos habilitados, mientras que las estimaciones dicen que unas 150.000 personas ingresaron por pasos clandestinos en los últimos años. Pensar que esas 150 mil personas están involucradas en delitos es absolutamente absurdo y no se corresponde con los datos. Por lo tanto, trasladar el debate migratorio al terreno criminal va a ser sumamente complejo y genera una percepción muy negativa sobre la migración en general, eso a su vez conllevar a mucho temor. Por ejemplo, la autoridad pública ha anunciado que se va a iniciar un empadronamiento biométrico para las personas que ingresaron por pasos clandestinos, pero por ahora no será conducente a una regularización. Con el debate en los términos actuales, lo más probable es que esa acción fracase porque la gente no se va a ir a empadronar para que los expulsen.