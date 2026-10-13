Tres sismos en menos de 15 minutos sacudieron las costas de Coquimbo, al norte de Chile, el 13 de octubre de 2026. (Captura de USGS)
Tres sismos en menos de 15 minutos sacudieron las costas de Coquimbo, al norte de Chile, el 13 de octubre de 2026. (Captura de USGS)
Por Redacción EC

Al menos tres sismos sacudieron el norte de Chile durante la noche de este martes, en un intervalo menor a 15 minutos, según información del Centro Sismológico Nacional (CSN).

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