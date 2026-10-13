Al menos tres sismos sacudieron el norte de Chile durante la noche de este martes, en un intervalo menor a 15 minutos, según información del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Los tres temblores tuvieron epicentros en el mar, frente a la región de Coquimbo; el de mayor intensidad -el que inició la actividad- alcanzó una magnitud de 5,1.

El primer movimiento telúrico, a las 21:30 (horario local), se localizó a 20,71 kilómetros al oeste de Punta de Choros, con un hipocentro situado a 48 kilómetros de profundidad.

Seis minutos después, a las 21:36, se registró el segundo sismo, de magnitud 4,9 y cuyo epicentro se ubicó a 24 kilómetros al oeste de Punta de Choros. Su hipocentro estuvo a 41 kilómetros de profundidad.

El tercer temblor ocurrió a las 21:43 horas y alcanzó una magnitud de 3,3. Según el CSN, su epicentro se localizó a 25 kilómetros al oeste de Punta de Choros, con hipocentro situado a 39 kilómetros de profundidad.

Sismo fue percibido en la región de Atacama

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el primer sismo también fue percibido en sectores de la región de Atacama, incluida la comuna de Vallenar.

Las autoridades no han reportado daños a personas, afectaciones a los servicios básicos ni daños en infraestructura como consecuencia de los movimientos.

Además, se descartó la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas.

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