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Resumen

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Una zona inundada por las lluvias en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago de Chile. (EFE/ Elvis González).
Una zona inundada por las lluvias en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago de Chile. (EFE/ Elvis González).
/ Elvis González
Por Agencia AFP

Santiago registra su octubre más lluvioso desde que se tiene registro hace más de un siglo debido al fenómeno climático El Niño, que los científicos prevén como el más intenso en décadas, informó el martes a la AFP la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

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