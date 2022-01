Conforme a los criterios de Saber más

Es la primera vez desde el retorno de la democracia en Chile que el presidente electo no tiene casa propia. Desde que dejó su vivienda familiar en la austral Punta Arenas cuando era adolescente, Gabriel Boric ha alquilado todas sus moradas. La última ha sido un departamento en Santiago que el exdiputado izquierdista de 35 años comparte con su novia, el mismo que ya ha sido descartado como residencia oficial.

El presidente más joven de la historia de Chile tampoco vivirá en el palacio de La Moneda. El emblemático edificio de 20.000 metros cuadrados que funge como sede de Gobierno lleva más de 70 años sin ser residencia oficial. El último presidente que vivió allí fue Carlos Ibáñez del Campo en 1958.

Además de la importante tarea de elegir a los integrantes de su gabinete, Boric debe lidiar con este impostergable temas domésticos: elegir el lugar en el que vivirá mientras ejerza como mandatario desde que asuma el cargo el 11 de marzo.

“Lo que no quiero es ir a encerrarme a un barrio del sector oriente de Santiago, me gustaría vivir en el centro, cerca de la oficina de La Moneda”, dijo en diciembre del año pasado Boric, quien al parecer romperá la tradición presidencial de vivir en las comunas más pudientes de la capital, como Las Condes, Providencia y La Reina, en el llamado Oriente de Santiago.

Sobre la opción de La Moneda ha dicho que no están dadas las condiciones. “Hay que cuidar la cabeza, es importante separar el lugar de trabajo del lugar donde se duerme”, explicó.

A la caza de un hogar

Chile es de los pocos países de la región que no cuenta con una residencia oficial.

“Tradicionalmente, los presidentes viven en sus casas o si por alguna razón la casa o departamento en el que viven no es adecuado, arriendan algo por el periodo de la presidencia, como fue el caso de Michelle Bachelet. Y por adecuado me refiero a temas de seguridad, de espacios propicios para recibir visitas, pero principalmente seguridad”, explica a El Comercio Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Susana Riquelme, analista chilena de la Universidad del Bío Bío e integrante de la Red de Politólogas, destaca que lo que plantea Boric es vivir en un lugar no tan ostentoso, más bien cómodo, donde pueda estar cerca de La Moneda, pero al mismo tiempo no residir en una comuna elitista como Providencia o Las Condes, que son los lugares donde han vivido los jefes de Estado en general.

“Eso ha sido lo que más ha llamado la atención. Él plantea, por ejemplo, vivir en San Miguel, que es una comuna no de un barrio alto. Yo creo que eso ha marcado el debate sobre todo por el tema de la seguridad”, dice a este Diario.

Funk señala, además, que La Moneda es visto como un lugar de trabajo presidencial desde mediados del siglo XX, básicamente porque es un edificio de oficinas. Originalmente tampoco fue la casa del presidente ni se adecuó para eso cuando fue el palacio fue reconstruido después del bombardeo en los años 70.

Aunque en la residencia oficial se realizan muy pocos actos de importancia –generalmente reuniones con asesores más cercanos o algunos miembros del gabinete– el tema de la seguridad es trascendental.

Según Carabineros, hay requisitos básicos que se deben respetar, sobre todo en lo que concierne a criterios de privacidad y seguridad. Lo primero es tener espacio suficiente y más de un acceso de entrada y salida. También se recomienda que la vivienda no esté ubicada frente a edificios altos como una medida de prevención ante el eventual ataque de un francotirador. También tiene que estar cerca de un centro médico.

El complejo factor de la seguridad

Otro aspecto que entrará en la balanza para la elección del nuevo domicilio de Boric es que este lugar deberá coincidir con su perfil. El exlíder estudiantil ha sido claro en sus intenciones de vivir en una comuna de clase media.

Funk destaca que el hecho de que los presidentes se queden en sus casas o arrienden algo adecuado siempre ha dado una señal de cercanía al ciudadano y de ser uno más.

“Yo creo que la elección de vivienda de Boric atrae algo más de interés debido a su carácter. Es un personaje poco tradicional, joven, vive con su pareja, pero no están casados. Ha dicho que le gustaría vivir en el centro, que es un lugar que desde hace muchos años no es hogar de los presidentes. Eso viene a ser la novedad, y por temas de seguridad se hace más complejo buscar un lugar adecuado en ese lugar”, agrega.

Riquelme enfatiza que la vivienda que finalmente sea coincidirá con el mensaje de cercanía que Boric ha buscado mantener desde que saltó al ojo público. “Él busca poder estar en un lugar en el cual pueda trasladarse y circular de la manera más sencilla posible. De hecho, él y su pareja son bastante austeros en términos de comodidades y eso va de la mano con este rostro más real que Boric ha planteado”, apunta.

Y no es un mensaje sin importancia. “Chile, ,especialmente la región metropolitana, es un lugar bastante segregado socioeconómicamente y que el presidente elija vivir en un lugar un poco más común genera la sensación de cercanía, de que no ha cambiado y de que no se ve como alguien que goza de muchos privilegios por tener un cargo como el que tiene. Esto en un lugar tan desigual como es Chile es una buena señal”, agrega la experta.

