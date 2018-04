Chile: Piñera enfrenta su primera marcha estudiantil | FOTOS Organizaciones estudiantiles y profesores marcharon bajo el lema: "Chile ya decidió: No + Lucro, No + Deuda, No + Educación Sexista"

- / - Miles de estudiantes universitarios marcharon el jueves en Santiago y otras ciudades de Chile, en protesta contra el lucro en la educación, con incidentes y escaramuzas aisladas, en la primera gran movilización bajo el gobierno del conservador Sebastián Piñera. (Foto: AFP/Luis Bernetti) - / - La protesta, apoyada por profesores y estudiantes secundarios, fue en rechazo a un fallo judicial. (Foto: AFP/Luis Bernetti) - / - El fallo declaró inconstitucional una normativa que prohibía a instituciones con fines de lucro controlar centros de formación técnica, universidades o institutos profesionales. (Foto: AFP/Luis Bernetti) - / - "Queremos estar en las aulas, tener clases, ser profesionales (...) pero lamentablemente no lo podemos hacer con dignidad y eso es porque sigue existiendo el lucro en Chile", acusó Sandra Beltrami, una de las voceras de los estudiantes. (Foto: AFP/Luis Bernetti) - / - Hay cerca de un millón de familias endeudadas por el actual modelo de educación, según cálculos de dirigentes estudiantiles.

(Foto: AFP/Luis Bernetti) - / - La movilización ocurre cuatro días después de que Piñera anunció el envío al Congreso de un proyecto para avanzar en la gratuidad de la educación superior técnica.

(Foto: AFP/Luis Bernetti) - / - Grupos aislados de encapuchados lanzaron piedras y se enfrentaron a la policía, que desactivó las escaramuzas con carros lanza agua y gases lacrimógenos. (Foto: AFP/Luis Bernetti) - / - Los estudiantes prometieron redoblar sus protestas en el nuevo gobierno de Piñera, que arrancó este 11 de marzo. (Foto: AFP/Luis Bernetti) - / - Con batucadas, lienzos y carteles, los estudiantes se desplazaron por la principal avenida de Santiago y pasaron frente al palacio presidencial de La Moneda, sin mayores contratiempos.

(Foto: AFP/Luis Bernetti) - / -