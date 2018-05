El presidente de Chile, Sebastián Piñera, manifestó este martes su solidaridad con los familiares de una menor de año y siete meses que fue violada y asesinada por la pareja de una tía que la tenía a su cargo, un caso que ha estremecido a este país.

"Ámbar fue brutalmente violada y asesinada según la evidencia disponible. Quiero expresar mi solidaridad a su familia y a la familia de tantos niños que son abusados en nuestro país", dijo el mandatario durante una actividad por el Día del Trabajador.

Piñera recordó que el Ejecutivo ya se querelló contra los responsables de "brutal asesinato" y explicó que adicionalmente se está realizando "una profunda revisión" de los criterios con que se seleccionan las familias de acogida.

Este lunes, el ministro de Justicia y Derechos humanos de Chile, Hernán Larraín, pidió la pena máxima para Andrés Espinoza, de 30 años, el hombre que violó y golpeó brutalmente a la pequeña Ámbar, a quien finalmente le causó la muerte.

"Por un delito así no debería ser menos que presidio perpetuo y debería ser calificado", señaló Larraín a los periodistas tras la presentación de una querella en contra del detenido.

Un tío de la bebé, Ignacio Páez, aseguró en declaraciones al Canal 7 Televisión Nacional, que el detenido siempre fue un hombre muy violento "y que todos lo sabían".



"Yo estaba peleando por la custodia de la niña. Él no era competente para cuidarla, era un hombre violento y tengo pruebas", aseguró Páez, quien acusó al Servicio Nacional de Menores (Sename) de no darle la custodia por ser gay.



Desde hace ocho meses la víctima y su hermana mayor estaban al cuidado de una tía y de su esposo, el autor del crimen, por disposición del Sename, un servicio fuertemente cuestionado por las organizaciones sociales y políticos.



El presidente Piñera señaló durante esta jornada que se va a legislar para aumentar los plazos de prescripción "para que los delitos sexuales contra nuestros niños no queden impunes. Nuestro Gobierno no está de brazos cruzados", apostilló.



Hace un mes fue ingresado un proyecto que busca elevar las penas a los delitos de violación a menores de 14 años y violación con homicidio.



En Chile los Tribunales de Familia gestionan anualmente cerca de 100 mil causas de niños vulnerados.



Se trata de buscar el bien mayor de los pequeños cuando sus padres biológicos no tienen habilidades parentales o corren un serio riesgo, aunque muchas experiencias han resultados devastadoras como el caso de Ámbar y de muchos niños que han obtenido refugio en algunos de los centros del Sename.



"Quiero decirle a la familia de Ámbar que nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes", concluyó el mandatario conservador.



Según la Fiscalía, la pena para Andrés Espinoza -quien quedó recluido preventivamente en la cárcel de Petorca- por el delito de violación con homicidio va desde presidio perpetuo simple a presidio perpetuo calificado. Esta última no permite al condenado acceder a ningún beneficio por el plazo de 40 años.



Fuente: EFE