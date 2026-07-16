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Resumen

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El proyecto contempla una reducción del impuesto a las empresas, beneficios tributarios para las inversiones y un régimen de estabilidad fiscal para grandes proyectos, entre otras medidas económicas. (Foto: EFE/ Federico Gutiérrez)
El proyecto contempla una reducción del impuesto a las empresas, beneficios tributarios para las inversiones y un régimen de estabilidad fiscal para grandes proyectos, entre otras medidas económicas. (Foto: EFE/ Federico Gutiérrez)
Por Agencia EFE

El pleno del Senado aprobó la madrugada de este jueves por un estrecho margen la gran mayoría de las medidas contenidas en la megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, por lo que el proyecto emblema del líder ultraderechista queda pendiente de un último trámite.

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