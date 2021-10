“No hay nadie que le haya hecho más daño a este Gobierno que la derecha light”. José Antonio Kast sacó su iPhone, entró a Twitter y, fiel a su estilo, empezó a polemizar en redes sociales. Para él, el verdadero problema de la política de Chile no es la izquierda, sino una oposición laxa.

Por las fotos que se toma, el candidato presidencial parece ser de los que prefiere una forma de hacer política más directa, más tozuda. Ahí está la imagen en la que se le ve sosteniendo, junto al mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, una camiseta de la selección de fútbol chilena.

“[Él] es el presidente de todos los brasileños y fue elegido democráticamente. Muchos de los que hoy lo critican y agravian injustamente nunca tuvieron problemas para alabar a verdaderos dictadores como Maduro, Castro y Chávez. Ese es el doble standar de la izquierda”, ha tuiteado.

Porque Kast pertenece al mismo universo que el economista argentino y sensación de redes sociales y vacuos programas de debate, Javier ‘Peluca’ Milei. La diferencia, en todo caso, es la beligerancia de sus discursos.

Para el abogado santiagueño nacido en 1966, la izquierda es el camino al fracaso en todo sentido y, si ha ganado notoriedad, es por los mismos errores de la derecha.

“¿Quiénes fueron los primeros en decir que no correspondía tranzar con la izquierda? Nosotros [...] El resultado es evidente: el gobierno no defendió su programa, no cumplió con su palabra [y terminamos con otro] a la fuerza [...] Muestren identidad”, sostuvo.

Pero quizás lo que más llama la atención de Kast es manera de referirse al dictador Augusto Pinochet.

“Separando todo el tema de los derechos humanos, el Gobierno de Pinochet para el desarrollo del país fue mejor que el de Sebastián Piñera [2010-2014]”, dijo.

Y, como recoge “El País”, puso una cereza en el pastel:

“Si estuviera vivo votaría por mí”.

SU FORMACIÓN

José Antonio Kast está casado, es padre de nueve hijos, y tiene un hermano, Michael, que fue ministro de varias carteras del gobierno de Pinochet.

Según la web Fast Check, su padre Michael Kast Schindele trabajó “como oficial en las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi, Wehrmacht”.

Estudió en el Colegio Alemán de Santiago, para luego inscribirse en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile.

En 1989, “participó en la fundación del estudio de abogados Kast, Pinochet, De La Cuadra & Cía”.

Su carrera política se inició en la Unión Demócrata Independiente (UDI), con la que llegó a ser concejal, diputado, jefe de bancada y miembro del Congreso.

En el 2016, renunció al partido para, al año siguiente, presentarse como candidato a la presidencia como independiente, alcanzando 7.93% de los votos.

Ya en el 2018, formó el Movimiento Acción Republicana, que daría a luz al Partido Republicano de Chile. Con esa agrupación política es que ahora se lanza nuevamente a la presidencia.

Y no le está yendo para nada mal.

Según la empresa de investigación Criteria, Kast se ubica en el segundo lugar de intención de voto (17%) para las elecciones del 21 de noviembre, detrás del izquierdista Gabriel Boric (26%).

EL PASADO QUE CONDENA

Un artículo de “El País” hace un viaje en el tiempo al 2017, a la primera postulación de Kast. Allí se lee:

“Proclamado por parte del mundo militar en retiro, señaló que defendía ‘con orgullo’ la obra de la dictadura. En referencia a los casos de violaciones de los derechos humanos, se comprometió a indultar ‘a todos aquellos que injusta o inhumanamente están presos”.

Entonces, también habló del aborto incluso en talk shows.

“A los chilenos les hace falta Dios y el Estado debe promover la religión en colegios”, ha tuiteado.

Durante esa campaña, Kast también dijo: “Que los delincuentes no se metan conmigo ni con mi familia. Si entran a mi casa, voy a disparar”.

¿Hay diferencias entre lo que dijo entonces y ahora?

El portal Pauta anota que, en total, su programa de gobierno tiene 828 propuestas. Entre ellas se destaca “quitar las rejas de las casas de los chilenos” para usarlas “para construir más cárceles”.

Al respecto del medioambiente, señala que su meta es “alcanzar un 30% del territorio nacional continental cubierto por áreas silvestres protegidas, y un 10% del territorio marítimo costero continental cubierto por áreas marinas protegidas”.

Sobre los medios de comunicación, ha dicho que “TVN será privatizada vía venta directa o a través de un sistema de capitalismo popular en que el Estado hago socios accionarios a todos los ciudadanos del país”.

Reducir los impuestos también está en sus planes. “De forma prioritaria, se busca eliminar todos aquellos impuestos que afectan el patrimonio, tales como contribuciones, herencias y donaciones”.

Y sobre inmigración, propone “crear una unidad especializada de la Policía de Investigaciones que replique el modelo de la unidad de Immigration and Customs Enforcement (ICE) de Estados Unidos, con el objeto de buscar activamente a los inmigrantes ilegales”.

