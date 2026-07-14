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Resumen

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Miembros de Carabineros trabajan junto a un vehículo que atropelló a varias personas en un mercado callejero en Viña del Mar, Chile, el 12 de julio de 2026. (Cristobal BASAURE / AFP)
Miembros de Carabineros trabajan junto a un vehículo que atropelló a varias personas en un mercado callejero en Viña del Mar, Chile, el 12 de julio de 2026. (Cristobal BASAURE / AFP)
/ CRISTOBAL BASAURE
Por Agencia EFE

Siete personas murieron la madrugada de este martes en un accidente de tráfico mientras presuntamente huían de un control policial en el centro de Santiago.

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