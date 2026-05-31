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Sismo de magnitud 6,0 se sintió en Chile. (Foto: USGS)
Sismo de magnitud 6,0 se sintió en Chile. (Foto: USGS)
Por Agencia EFE

Un sismo de magnitud 6,0 se registró la tarde de este domingo en la zona central de Chile, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

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