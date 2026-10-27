icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Construcciones dañadas por un tornado en Requinoa, Región O'Higgins, Chile, el 26 de octubre de 2026. (Foto de PABLO MARDONES / AFP).
Construcciones dañadas por un tornado en Requinoa, Región O'Higgins, Chile, el 26 de octubre de 2026. (Foto de PABLO MARDONES / AFP).
/ PABLO MARDONES
Por Agencia EFE

El presidente chileno, José Antonio Kast, lamentó este martes la jornada de desastres meteorológicos que ha experimentado Chile y aseguró que el país soporta “un clima extremo que no da tregua”.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?