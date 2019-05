"Agarró mi camión como si fuera de cartón": Los testimonios tras el tornado en Chile

Santiago de Chile. Un tornado afectó este jueves a la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile, un fenómeno climático que en ese país no ocurre usualmente y que dejó graves daños tanto estructurales, así como cuatro personas lesionadas y escenas de terror.

Según Carabineros, la tromba pasó principalmente por la zona donde se ubica el terminal de microbuses de esa ciudad, situada a 513 kilómetros al sur de Santiago, causando temor en la población.

El tornado, que ocurrió alrededor de las 18.00 horas (22.00 GMT), dejó heridas a varias personas y provocó también cortes de luz, voladuras de techos, caídas de postes del alumbrado público, volteó algunos vehículos pequeños y camiones y explotaron varios transformadores que canalizan la energía eléctrica.

Antes de visualizar el tornado, Daniel se mostraba extrañado, pues un granizo más grande de lo normal caía del cielo, según comentó a Bio Bio Chile.

Daniel, que es chofer de camiones en Los Ángeles, se vio sorprendido por el tornado después de su jornada de trabajo.

"Me iba para la casa porque había terminado mi jornada. [El tornado] Me agarra de vuelo", relató. "Agarró mi camión como si fuera de cartón y me dio vuelta".

Tornado cruzó la comuna de Los Ángeles, en la región del Bío Bío, causando daños de diversa consideración, específicamente en el Terminal Rodoviario de la ciudad. 📢📢 🚨https://t.co/9haowHo223🚨 pic.twitter.com/PaEstn5QLr — ALERTA DE EMERGENCIA (@ALERTADESISMO) 30 de mayo de 2019

El hombre no sufrió heridas mayores, solo algunos moretones, producto del golpe, pero asegura que nunca olvidará el instante en que fue golpeado por el viento.

"Fue como ver esas películas donde todo da vueltas. Solo atiné a tirarme al suelo del camión porque tenía miedo del parabrisa y saltara todo lo que estaba alrededor. Volaban techos, todo", indicó.

Otras víctimas del tornado en Los Ángeles se mostraron bastante sorprendidas por la fuerza del fenómeno meteorológico.

"El tornado pasó por toda la línea de la constructora donde hay una grúa. Botó garitas diez metros, botó bodegas. Hacia el sur vimos elevarse un vehículo", señaló un testigo.

Otro testigo aseguró que el viento elevó un camión y lo depositó sobre el techo de una casa.

Tornado en Los Ángeles Chile pic.twitter.com/QunKyeqeHQ — ALERTA DE EMERGENCIA (@ALERTADESISMO) 30 de mayo de 2019

Fuente: Con información de EFE