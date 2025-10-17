Chile: Un militar muerto y 3 heridos al estrellarse un helicóptero de la Fuerza Aérea

El piloto de un helicóptero modelo Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) murió y sus tres acompañantes resultaron heridos al estrellarse la aeronave por causas aún desconocidas, durante una expedición humanitaria a los Campos de Hielo Sur, la mayor masa de agua helada del planeta fuera de la Antártida y el Ártico, informó este viernes la institución.

Según la FACh, “el Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva, quien se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9“, iba a los mando de la aeronave, que había partido la tarde del jueves para una misión de rutina desde un aeródromo situado en la localidad de Villa O´Higgings, la última habitada antes del inicio del citado Campo de Hielo.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Muere el supuesto cabecilla del Tren de Aragua en Chile al caer de un edificio en Colombia

“Sus familiares fueron informados y actualmente están recibiendo todo el apoyo necesario por parte de la institución”, explicó la fuente al tiempo que señaló que los tres compañeros heridos fueron trasladados a un hospital local, donde están siendo atendidos por personal médico para posteriormente ser trasladados al Hospital Institucional en Santiago. “Todos ellos están fuera de riego vital”, explicó.

“Paralelamente, se dispuso una investigación para determinar las causas que provocaron este lamentable accidente el cual enluta a todo nuestro país, debido a que afectó a Aviadores Militares que se encontraban cumpliendo funciones en apoyo humanitario a chilenos que viven en zonas extremas de nuestro territorio nacional”, precisó.

En la misma línea, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, confirmó que “los heridos están siendo evacuados a Santiago” para ser atendidos de las “diversas contusiones y algún tipo de problemas traumáticos”, principalmente fracturas.

“Ya llegaron a Villa O’Higgins, ahí hay familiares, hay amigos, hay que pensar que la Fuerza Aérea estaba haciendo un operativo solidario también en Villa O’Higgins y, por lo tanto, no era un helicóptero que estuviese solo”, explicó.

“De hecho, ayer salieron dos helicópteros, uno volvió y ahí se enteraron de que el segundo no había aparecido, y hoy día a las 5 de la mañana se retomó la búsqueda”, agregó.

Al conocerse la noticia del fallecimiento del piloto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, envió sus condolencias “a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros de labores, un gran abrazo en este difícil momento, y que sepan su familia y toda la institución de la Fuerza Aérea de Chile que cuentan con nosotros“.

Los Campos de Hielo Sur son una de la mayores reservas de agua del mundo y una amplia de zona de gran interés científico y militar.

VIDEO RECOMENDADO

Seis candidatos, incluida una comunista y uno de extrema derecha, competirán por la presidencia de Chile en las elecciones generales del 16 de noviembre, según el Servicio Electoral (Servel). (AFP)