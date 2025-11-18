Chile va a segunda vuelta electoral: “Hay más posibilidad de que Kast se consolide a que Jara remonte”

La candidata de la coalición Unidad por Chile, que agrupa a varios partidos de izquierda y centroizquierda, sacó el 27 % de los votos, mientras que su rival del Partido Republicano quedó detrás con 24%. Un resultado ajustado.

Para analistas políticos, el candidato conservador llega en una mejor posición para el balotaje del próximo 14 de diciembre. Es por ello que los candidatos deben aprovechar cada minuto para convencer a electores.

“Hay más posibilidad de que Kast se consolide a que Jara remonte” , dice a El Comercio Gilberto Aranda Bustamante, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Agrega que “esto no significa que Jara vaya a bajar los brazos”, pero “los números son tan favorables a las derechas que está cuesta arriba”.

Y aquí toma importancia la idea de “las derechas”.

La tercera posición la ocupó Franco Parisi, del Partido de La Gente, con el 19,7%; y detrás están Johannes Kaiser, del Partido Libertario, con 13,9%; y Evelyn Matthei, de UDI, con 12%. El resto departidos rondó el 1% de votos.

Jara y Kast tendrán que buscar endosar los votos de Parisi, Kaiser y Matthei (de izq. a der.). (Foto: AFP)

“El electorado chileno se ha deslindado por una opción de derechas. El domingo se dirimió la contienda entre derechas liberales, derechas conservadoras y derechas radicales, ganando el hiperconservador José Antonio Kast”, indica el docente chileno.

Sostiene que ahora Kast ha sido “mucho más ambiguo en su mensaje”, a diferencia de las anteriores elecciones en las que participó. Vale recordar que esta es la tercera vez en la que el candidato busca la presidencia.

Una lectura similar tiene el politólogo Eduardo Nieto, en la medida de que “es mucho más fácil que un votante de Matthei o de Kaiser vote por Kast, a que voten por Jara” .

El docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) señala que, a diferencia de la campaña de Gabriel Boric, también de izquierda, Jara “está llegando a un techo... Boric sí tenía, digamos, otros bolsones electorales del que podían sumarse, ¿no? Pero en este caso como que no hay de dónde sacar mucho", indica.

Otro resultado importante del domingo para la derecha ha sido el del Congreso. Los chilenos eligieron 23 nuevos senadores (de 50), así como a los 155 diputados que renovarán por completo la Cámara de Diputados. En ambos espacios la nueva derecha incrementó su presencia, con el Partido Republicano sumando 32 escaños, el Partido Libertario de Johannes Kaiser siete, y el Partido Social Cristiano tres, mientras que la tradicional derecha tuvo un retroceso en escaños.

Pero si se trata de sorpresas, esta la representa Franco Parisi y su Partido de La Gente, que no consiguió ingreso al Senado pero sí incrementó su presencia en la Cámara de Diputados, donde pasó de seis a catorce representantes.

Factor Parisi

La fuerza política del partido de Parisi será importante en la segunda vuelta.

El 19,7% obtenido en el balotaje lo pone en la mira de Jara y de Kast para hacer la diferencia. Pero no será fácil. Todo indica que no se alineará a ninguno.

“No firmo cheque en blanco a nadie, eso es una falta de respeto. Les tengo una mala noticia al candidato Kast, a la candidata Jara: gánense los votos, gánense la calle”, dijo a la prensa el candidato.

Parisi, de 58 años, se caracteriza por un discurso populista, con fuerte presencia en redes sociales. No es un político nuevo. El ingeniero comercial postuló por tercera vez (2013, 2021 y 2025). Aunque algunos analistas lo han calificado como una sorpresa, para Aranda Bustamante no lo es.

“Fue mucho más sorpresivo [Parisi] hace 4 años , cuando irrumpió en el escenario haciendo una campaña desde Estados Unidos, sin pisar suelo nacional chileno , y logró alrededor de un 20%. Hazaña que más o menos repitió esta vez desde Chile”, recuerda el analista político.

Además… Voto obligatorio: ¿un voto apolítico? Un rasgo particular de esta elección es que se volvió al voto pbligatorio. Recuerda Gilberto Aranda Bustamante que hhace más de una década se optó por el voto voluntario pero en los últimos años ha tenido baja participación. Según la cadena BBC, son 5 millones de votantes obligados que este año han tenido que asistir. ¿Puede hacer la diferencia? Para el docente chileno, "en general es un votante apolítico, que es el que responde a la pregunta "por quién vas a votar", te dice que no importa porque igual tiene que ir a trabajar el otro día". "Es un voto vehemente. No va a votar toda la vida por un conservador: puede votar en otra dirección, incluso en contra de un futuro gobierno, más adelante, si es que no se cumplen sus promesas", explicó.

¿Cómo se lo define a Parisi?

Eduardo Nieto señala que el líder del Partido de La Gente tiene “apoyo de ciertos sectores populares en el norte de Chile, que es un candidato pragmático (...); y e n esta elección Parisi parecería ser el que mejor representa ese anti-establishment” . Es decir, no se lo puede calificar abiertamente como un candidato de derecha.

Haciendo las sumas y las restas, Kast podría superar el 50% de votos con los de Kaiser y Matthei. Es más importante para Jara sumar los votos de Parisi.

Pero, claro, una elección es impredecible. No solo se definirá por votos, sino por propuestas.

Diferencia de posiciones

Jeannette Jara y José Antonio Kast están en polos muy opuestos. No solo por sus ideologías, sino por sus propuestas.

Primero hay que definir los temas más importantes para los chilenos. El 63% señala al crimen y la violencia su mayor preocupación, según una encuesta de Ipsos de octubre. La derecha, ahora representada en Kast, sintonizó con esos asuntos en campaña.

José Antonio Kast postula por tercera vez a la presidencia de Chile. Su reto es asegurar votos de la derecha. (Foto: AFP)

Jeannette Jara es candidata de izquierda. Aunque ganó la primera vuelta, su reto es conseguir votos independientes. (Foto: AFP)

“Todos recogieron el tema seguridad, todos porque saben que es el tema que hoy más preocupa a los chilenos, más que la economía, tengo que decirlo. Pero en el caso de las de las derechas, particularmente de las radicales y ultraconservadoras, es sobre todo el tema de la asociación entre migración y criminalidad lo que se hace de forma más más clara”, explica Aranda Bustamante.

Las propuestas de las derechas son más punitivas, mientras que el discurso de la izquierda, representado en Jara, toma un enfoque del lado de los derechos humanos.

Eduardo Nieto señala que Jara tendría que alejarse del gobierno de Boric, del cual también fue parte como ministra de Trabajo y Previsión Social.

“Entiendo que su estrategia será alejarse del gobierno y alejarse del Partido Comunista, si es que quiere ganar votos independientes. Supongo que en estas semanas tratará también de de tomar los temas que están un poco en en debate, y tratar de ser un poco más dura”, explica el docente de la UPC.

A pesar de las posibles alianzas, todavía hay votos pendientes por definir. Son 15,7 millones de chilenos que volverán a las urnas para elegir a su próximo presidente.