Una de las protagonistas de estas reuniones fue la subsecretaria (viceministra) de Relaciones Exteriores del vecino del sur, Gloria de la Fuente. La destacada politóloga y exdirectora de la Fundación Chile 21 conversó con El Comercio sobre las metas en común entre ambos países, las relaciones con el resto de estados de la región y el último proceso constitucional en su nación.

- ¿Cuán importante fue esta reunión sostenida en nuestro país?

Mucho. Fue la primera reunión entre las cancillerías y los ministerios del Interior de nuestros países respecto a temas de seguridad. Luego de meses de conversaciones entre personal de ambos países vimos que los asuntos de seguridad venían tomando la agenda de la opinión pública. Esta primera ronda, entonces, buscó encontrar los desafíos en común y establecer una estrategia que nos permita ir buscando iniciativas de mutuo entendimiento.

- ¿Y también se planteó una mejora en el aspecto migratorio?

Sí, fue parte de los temas de la agenda. Pero nosotros ya venimos trabajando con el Perú, tanto en instancias bilaterales como multilaterales, el tema migratorio. Hay dos cosas a destacar de nuestra agenda: el trabajo que iniciamos con mayor intensidad a propósito de la crisis humanitaria que enfrentamos en nuestra frontera norte y el hecho de que tanto Perú como Chile hayamos ocupado presidencias pro témpore muy importantes para los temas migratorios, tales como la Conferencia Sudamericana de Migraciones y el Proceso de Quito.

- Chile respaldó al régimen de Dina Boluarte cuando le tocó asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico, ¿cuál es la relación actual que mantienen con el gobienro peruano?

Nosotros le otorgamos un valor muy importante a la Alianza del Pacífico porque se trata de una instancia de colaboración económica, académica y ciudadana. Creemos que es un espacio muy valioso. Nosotros siempre reconocimos el legítimo derecho del Perú de asumir esa presidencia pro témpore y en la lógica de cuidar ese mecanismo fuimos partidarios de colaborar en todo lo que fuera necesario. Afortunadamente encontramos un mecanismo entre los cuatro países, con Chile asumiendo una breve presidencia pro témpore y traspasándola al Perú. Eso habla, creo yo, de un buen momento en las relaciones con Perú. Tenemos una relación comercial muy importante, en temas migratorios también, mecanismos bilaterales importantes. Creo que la densidad de nuestra relación bilateral supone que busquemos instancias de colaboración y entendimiento.

- ¿Cuál es la situación actual de la Alianza del Pacífico, tomando en cuenta que Colombia y México se opusieron a la asunción de Boluarte?

Nosotros entendemos que hubo una cierta fracción en la Alianza del Pacífico que miramos con mucha preocupación desde Chile. Pero a propósito de que se consiguió el mecanismo que le comentaba creo que esto quedó superado y pudimos comenzar a trabajar de manera importante. De hecho eso es lo que hemos hecho en este tiempo.

- ¿Cómo han tomado la asunción de Javier Milei en Argentina y de Daniel Noboa en Ecuador, dos políticos con una visión de gobierno muy distante a la del presidente Boric?

Para nosotros es fundamental la buena relación con los países vecinos y son ellos los soberanos de elegir a sus propias autoridades. El presidente Boric participó en el cambio de mando tanto en Ecuador como en Argentina. En cuanto al trabajo en conjunto, entendemos que tenemos desafíos comunes en la región, por eso valoramos tanto el Consenso de Brasilia y la participación de los ocho estados ahí instalados.

- ¿Qué oportunidades de colaboración se les ha abierto con Argentina tras el cambio de gobierno?

Pensemos que es el país con el que tenemos la frontera más larga. Tenemos una densidad y profundidad de relaciones políticas, económicas y de intercambio ciudadano muy importante. Es una relación que sin duda cuidamos mucho, tenemos además a un embajador que es muy experimentado y que ha tenido una muy buena recepción. Cuando el presidente Boric asistió al cambio de mando dejó claro que las relaciones entre los países trascienden a los propios gobiernos, pensamos seguir impulsando eso.

- ¿Qué balance le deja el doble rechazo a la opción de cambiar la Constitución en su país?

En primer lugar, la ciudadanía habló. Hay que estar muy orgullosos de que, pese a que ambos procesos terminaron con la victoria del Rechazo porque la propuesta de texto no gustó, nuestro país haya sido capaz de enfrentar sus conflictos político-sociales a través de procesos institucionales. Eso tiene un valor enorme respecto a nuestra democracia. Luego, por supuesto, tenemos un desafío hacia el futuro de cómo retomamos una agenda. No olvidemos que esto nace a partir de una crisis político-social que conllevó a un acuerdo en el Parlamento con la venia del gobierno de entonces. Los temas de aquella demanda no desaparecen, por lo cual el presidente Boric ha dicho que retomaremos una agenda de trabajo que tiene que ver con los temas que no han logrado solución, como la reforma de pensiones y el pacto fiscal, entre otros. El gran desafío para el sistema político chileno ahora es encontrar acuerdos en torno a estos temas. Cerrar este proceso constitucional, además, genera confianza. Hoy miramos con agrado que Chile tenga una de las economías con mejor desempeño durante el último año en el mundo, según la OCDE.

- ¿No considera que estos últimos cuatro años fueron tiempo perdido para su país?

No. Cuando uno apuesta por procesos institucionales nunca se pierde el tiempo porque siempre gana la democracia. Creo que ahora la propuesta, o más bien el desafío, es que este triunfo democrático se convierta en respuestas concretas durante esta nueva etapa.