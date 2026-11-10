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Miles de personas esperan en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el recinto de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el comienzo de la homilía que oficiará el papa León XIV este martes. Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
Miles de personas esperan en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el recinto de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el comienzo de la homilía que oficiará el papa León XIV este martes. Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
Por Agencia EFE

Cientos de miles de personas llegadas desde distintos puntos de Argentina y de países vecinos esperan este martes al papa León XIV en la provincia de Córdoba, donde el pontífice celebrará una misa multitudinaria tras una noche de vigilia, música y oración en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

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