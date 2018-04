Cientos de estudiantes exigen justicia por los 34 muertos en Nicaragua [FOTOS]

Cientos de estudiantes y pobladores marcharon pacíficamente este miércoles en la Managua, Nicaragua, para reclamar justicia por las víctimas de la represión policial durante las protestas de la última semana, que dejan al menos 34 muertos.

La marcha transcurrió sin incidentes e incluyó un minuto de silencio al pasar por la Universidad de Ingeniería, al oeste de Managua, en homenaje a los muertos durante enfrentamientos con antimotines y grupos afines al gobierno.

Horas más tarde, centenas de personas celebraron una vigilia con velas en una carretera en el sureste de Managua, donde coreaban "libertad" y pedían "que se vayan" del poder el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Conductores que pasaban en vehículos sonaban las bocinas en apoyo a los estudiantes que hacían la vigilia.

Las manifestaciones de este miércoles marcaron el tercer día consecutivo en que nicaragüenses se manifiestan contra el gobierno de Ortega sin ser reprimidos, en contraste con la semana pasada.

El 18 de abril, se desató una ola de protestas en rechazo a una reforma al quebrado sistema de seguridad social, que incluía aumentos en las cuotas obreras y patronales. Las movilizaciones, que derivaron en duros enfrentamientos con la policía y saqueos, se extendieron por seis días.

El gobierno revocó la reforma el domingo pasado y en su lugar convocó a un diálogo que deberá discutir un nuevo proyecto para rescatar a la seguridad social, entre otras demandas de los manifestantes y agrupaciones que los apoyan.

"Si no hay garantías no hay diálogo, porque nuestros muertos no negocian", coreaban los manifestantes que marcharon a las oficinas de Auxilio Judicial de la policía para exigir una investigación por las muertes ocurridas.



"No estamos preparados para un diálogo porque no hay garantías. Mientras nos persiguen, nos reprimen y nos asedien, no hay diálogo", dijo en un discurso improvisado uno de los jóvenes que participaba en la marcha.

La Conferencia Episcopal aceptó a instancias del presidente Ortega ser mediador y testigo del diálogo, pero pidió al gobierno y a la sociedad civil a que eviten todo acto de violencia.

Otros sectores tenían planeado realizar en la noche vigilias con velas y en silencio en señal de luto por las víctimas en las protestas.

Fuente: AFP