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Resumen

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Varias personas pasan la noche en tiendas de campaña en un campamento improvisado tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia, el 15 de agosto de 2026. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP
Varias personas pasan la noche en tiendas de campaña en un campamento improvisado tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia, el 15 de agosto de 2026. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El número de personas damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes aumentó hasta 185.016, mientras que el de desaparecidos se redujo a 143, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este domingo.

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