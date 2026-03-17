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La expresidenta de Argentina (2007-2015), Cristina Kirchner, saluda al llegar a su domicilio en Buenos Aires tras ser interrogada en el juzgado Comodoro Py el 17 de marzo de 2026. (Foto de Emiliano Lasalvia / AFP).
La expresidenta de Argentina (2007-2015), Cristina Kirchner, saluda al llegar a su domicilio en Buenos Aires tras ser interrogada en el juzgado Comodoro Py el 17 de marzo de 2026. (Foto de Emiliano Lasalvia / AFP).
/ EMILIANO LASALVIA
Por Agencia AFP

“Me puedo morir presa con este Poder Judicial”, dijo la expresidenta argentina Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por corrupción, en una audiencia este martes por otra causa en la que está acusada de integrar una presunta red de sobornos entre políticos y empresarios en los años 2000.

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