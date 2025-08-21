Seis policías muertos por combates y ataque con dron del Clan del Golfo, el mayor cártel de Colombia

Seis policías murieron y siete más resultaron heridos este jueves tras enfrentamientos y un ataque con dron del Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante de Colombia, en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron la policía y el ministerio de Defensa.

Un funcionario de la policía explicó a la AFP que los atacantes “hostigaron” a un grupo de erradicadores de hoja de coca. También atacaron con un dron a uno de sus helicópteros, que se precipitó a tierra. Según el ministerio de Defensa, los atacantes son miembros del Clan del Golfo.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Información en desarrollo

VIDEO RECOMENDADO