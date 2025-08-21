Un helicóptero del ejército de Colombia sobrevuela una zona de desmovilización de las FARC en el departamento del Cauca, Colombia, el 13 de junio de 2017. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP / Archivo).
Un helicóptero del ejército de Colombia sobrevuela una zona de desmovilización de las FARC en el departamento del Cauca, Colombia, el 13 de junio de 2017. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP / Archivo).
/ RAUL ARBOLEDA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Seis policías muertos por combates y ataque con dron del Clan del Golfo, el mayor cártel de Colombia
Resumen de la noticia por IA
Seis policías muertos por combates y ataque con dron del Clan del Golfo, el mayor cártel de Colombia

Seis policías muertos por combates y ataque con dron del Clan del Golfo, el mayor cártel de Colombia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Colombia: al menos un muerto y dos heridos tras ataque contra helicóptero de la Policía con dron

Colombia: Álvaro Uribe hace mitin electoral en su primer acto público tras quedar en libertad

Seis policías murieron y siete más resultaron heridos este jueves tras enfrentamientos y un ataque con dron del Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante de , en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron la policía y el ministerio de Defensa.

Un funcionario de la policía explicó a la AFP que los atacantes “hostigaron” a un grupo de erradicadores de hoja de coca. También atacaron con un dron a uno de sus helicópteros, que se precipitó a tierra. Según el ministerio de Defensa, los atacantes son miembros del Clan del Golfo.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC