Seis policías muertos por combates y ataque con dron del Clan del Golfo, el mayor cártel de Colombia

Escucha la noticia
Seis policías muertos por combates y ataque con dron del Clan del Golfo, el mayor cártel de ColombiaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Colombia: al menos un muerto y dos heridos tras ataque contra helicóptero de la Policía con dron
Colombia: Álvaro Uribe hace mitin electoral en su primer acto público tras quedar en libertad
Seis policías murieron y siete más resultaron heridos este jueves tras enfrentamientos y un ataque con dron del Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante de Colombia, en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron la policía y el ministerio de Defensa.
Un funcionario de la policía explicó a la AFP que los atacantes “hostigaron” a un grupo de erradicadores de hoja de coca. También atacaron con un dron a uno de sus helicópteros, que se precipitó a tierra. Según el ministerio de Defensa, los atacantes son miembros del Clan del Golfo.
Newsletter Vuelta al Mundo
Información en desarrollo
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Estados Unidos planea una intervención militar en Venezuela para derrocar a Maduro, como lo hizo con Noriega en Panamá?
- ¿Qué es la Milicia Bolivariana activada por Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela?
- Donald Trump dice que patrullará con la Guardia Nacional en Washington este jueves
- Donald Trump: Corte de apelación invalida multa en su contra de 454 millones de dólares por fraude civil en su empresa
- Benjamín Netanyahu ordena negociar una tregua tras aprobar plan militar para tomar ciudad de Gaza
Contenido sugerido
Contenido GEC