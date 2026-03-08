La exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue elegida este domingo como la candidata de la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’, una coalición de centro, para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia.

Con el 88 % de las mesas informadas, López, del movimiento Imparables, acumula 501.344 votos, mientras que su único contendiente, Leonardo Huerta, suma apenas 38.265.

López no tenía rival, pese a la competencia con Huerta, un desconocido que aceptó entrar en la disputa para que pudiera haber consulta, ante la negativa a participar del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, referente del centro en la última década y con dos candidaturas presidenciales en su equipaje.

“Las consultas son un mecanismo de participación democrática para que la ciudadanía tome a través del voto la decisión de quien lidera su sector. Leonardo y yo le propusimos a Colombia enfocarnos en las soluciones”, expresó la candidata, quien dijo que a partir de mañana empieza realmente la campaña presidencial.

Sin embargo, López, que fue alcaldesa de la capital colombiana entre 2020 y 2023 y tuvo que hacer frente a la pandemia, recibía, con el 88 % de las mesas informadas, menos de la mitad de los 1,1 millones de votos que consiguió cuando ganó las elecciones a la Alcaldía en 2019.

Larga carrera en la política

La política, de 55 años, estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y cuenta con un máster en Administración Pública y Política Urbana de la Universidad de Columbia, además de que se graduó como doctora en Ciencia Política de la Universidad Northwestern de Chicago (EE.UU.).

López dio sus primeros pasos en la política en la década de los ochenta cuando participó del movimiento estudiantil de la “Séptima Papeleta”, con el que se impulsó la convocatoria de una Asamblea Constituyente que terminó en 1991 con la promulgación de una nueva Constitución colombiana.

La hoy candidata se metió de lleno a la investigación con pesquisas sobre los vínculos entre las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y políticos de todas las vertientes ideológicas, denuncias por las cuales fue amenazada de muerte y salió del país por unos meses en 2013, para regresar al año siguiente.

Pese a las amenazas, volvió decidida a meterse de lleno en la política y en las elecciones de 2014 fue elegida senadora por la Alianza Verde con 81.045 votos, la votación más alta de su movimiento.

Su periplo en la política continuó en las elecciones presidenciales del 2018, en las que lideró la unión de la Alianza Verde con el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y el movimiento Compromiso Ciudadano.

Para esos comicios fue compañera de fórmula de Sergio Fajardo y en las votaciones quedaron en el tercer puesto por detrás del ganador, Iván Duque, y del hoy presidente, Gustavo Petro.