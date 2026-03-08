Escuchar
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López habla este domingo tras ser elegida como la candidata presidencial de Colombia en la Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación. (EFE/ Carlos Ortega).
Por Agencia EFE

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue elegida este domingo como la candidata de la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’, una coalición de centro, para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia.

