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Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; México, Claudia Sheinbaum; y Colombia, Abelardo de la Espriella. (José Méndez / Rodrigo Sura / Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; México, Claudia Sheinbaum; y Colombia, Abelardo de la Espriella. (José Méndez / Rodrigo Sura / Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza en septiembre el ranking de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por sus ciudadanos, seguida por los gobernantes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Colombia, Abelardo de la Espriella, según un sondeo de CB Global Data en el que Bernardo Arévalo de Guatemala ocupa el último lugar.

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