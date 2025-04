En calidad de imputado se encuentra el carabinero presuntamente vinculado a la muerte de dos personas ocurridas este jueves en el exterior del estadio Monumental, en la previa del partido entre Colo Colo y Fortaleza por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

Se trata del conductor del carro lanza gases que habría tratado de controlar una estampida de hinchas que intentaban entrar por la fuerza al recinto de Macul.

Según detalló el Ministerio Público, se indaga si el vehículo policial habría tenido participación directa en los decesos, tras aparentemente pasar por encima de una reja perimetral en la que había dos hinchas atrapados. Pese a esto, el carabinero no ha sido detenido.

De acuerdo a antecedentes preliminares, las víctimas serían una joven de 18 años y un menor de 13, quienes murieron a los pocos minutos de sufrir el accidente.

El fiscal Francisco Morales detalló que “se produce una estampida que implica la caída de una reja y, en este momento, se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación, finalmente, en el deceso. De momento, lo que se sabe es que una de las rejas aplasta a estos dos jóvenes con un peso mayor, un peso que puede ser atribuible a distintas causas y todas están siendo investigadas como posibles hipótesis de trabajo para poder determinar cuál fue, finalmente, la causa del deceso de estos jóvenes”.

“Estas personas, de acuerdo a los antecedentes preliminares, junto con al menos un centenar de otros sujetos, intentaron botar las rejas con el interés de intentar ingresar hasta el Estadio Monumental y es en ese poco claro contexto, de momento, es que se verifica el hecho. Estamos trabajando con todos los medios técnicos y, además, con las cámaras que se encuentran en el lugar para poder determinar la forma de ocurrencia de los hechos”, complementó.

Sobre los policías posiblemente involucrados en el hecho, Morales explicó que “la persona que estaba conduciendo el carro de momento tiene la calidad de imputado, sin perjuicio de que no se ha procedido a su detención, toda vez que no existe ninguna causal que habilite la detención hasta el momento, sin perjuicio de que se están realizando todas las diligencias para poder esclarecer o determinar si tuvo participación o no”.