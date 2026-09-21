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Resumen

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante un acto en Cali, Colombia, el 28 de agosto de 2026. (Joaquin SARMIENTO / AFP)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante un acto en Cali, Colombia, el 28 de agosto de 2026. (Joaquin SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, lanzó este lunes un contundente mensaje a los delincuentes más buscados del país, a los que advirtió que si no se someten a la Justicia van a terminar “en una bolsa y muertos”.

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