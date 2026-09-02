El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este miércoles que “la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República” y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea “por la razón o por la fuerza”.

“Para alcanzar la paz no voy a dialogar con el terrorismo, lo estoy enfrentando con toda la capacidad del Estado”, expresó De la Espriella durante la inauguración de la Reunión de Alcaldes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un encuentro que se celebra entre Bogotá y Barranquilla, desde este miércoles y hasta el viernes.

El presidente señaló que cuenta “con una fuerza pública vigorosa y los medios necesarios para derrotar al crimen”, una de las banderas de la campaña que lo llevó a ganar las elecciones de junio pasado.

El mandatario cargó asimismo contra el Gobierno previo, encabezado por Gustavo Petro, al que acusó de ser “complaciente con el terrorismo” y haber normalizado el delito, “una de las derrotas más graves que puede sufrir una sociedad”.

El domingo pasado, De la Espriella confirmó su decisión de dar por terminadas las conversaciones con dos disidencias de las FARC y un grupo paramilitar, iniciadas por Petro, alegando que esas organizaciones no tienen voluntad de paz.

La política de ‘paz total’, buque insignia del anterior Gobierno, naufragó por el fracaso de los diálogos con los distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Estado Mayor Central, que fueron suspendidos por el propio Petro alegando falta de voluntad de paz.

Igualmente, De la Espriella aseguró este miércoles en la red social X que desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto la fuerza pública ha detenido a 12.575 personas, incautado 38,6 toneladas de estupefacientes y erradicado 1.089 hectáreas de cultivos de hoja de coca, como parte de su ofensiva contra los grupos armados ilegales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda

Fortalecer la cooperación entre ciudades

La reunión del BID cuenta con la participación de más de 50 alcaldes de América Latina y el Caribe, quienes se reúnen en Bogotá y Barranquilla para fortalecer la cooperación e impulsar ciudades más resilientes.

El gerente del Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del BID, Juan Pablo Bonilla, destacó en un comunicado del BID la necesidad de “fortalecer la cooperación entre gobiernos locales y ampliar el acceso a conocimiento, financiamiento e innovación”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, consideró por su parte que las ciudades pueden “compartir soluciones que mejoren la vida de las personas” y destacó los aportes que puede hacer la capital colombiana en este propósito.

Entre los participantes de la Reunión de Alcaldes del BID hay representantes de ciudades como Río de Janeiro, Buenos Aires, Guadalajara, San José, Cali, Ciudad de Panamá, Curitiba, Villavicencio, Kingston y Montevideo, entre otras.

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