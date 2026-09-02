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Resumen

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla en la Reunión de Alcaldes 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Foto: EFE/ Pablo R. Seco
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla en la Reunión de Alcaldes 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Foto: EFE/ Pablo R. Seco
/ Pablo R.Seco
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este miércoles que “la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República” y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea “por la razón o por la fuerza”.

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