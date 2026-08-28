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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una foto de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una foto de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes nuevas ayudas para las familias damnificadas en Cali, la ciudad más afectada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

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