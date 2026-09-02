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Resumen

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La hora ex ministra de Educación, Viviane Morales, saludando durante un evento en Bogotá, Colombia, el 2 de marzo de 2012. (Leonardo Muñoz / EFE)
La hora ex ministra de Educación, Viviane Morales, saludando durante un evento en Bogotá, Colombia, el 2 de marzo de 2012. (Leonardo Muñoz / EFE)
/ Leonardo Muñoz
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles el primer cambio en su gabinete, tras confirmar la renuncia de la ministra de Educación, Viviane Morales, quien se va del cargo al aducir asuntos familiares.

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