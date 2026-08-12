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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla en la reunión de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), en Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026. (Carlos Lemos / EFE)
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla en la reunión de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), en Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026. (Carlos Lemos / EFE)
/ Carlos Lemos
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, autorizó “operaciones militares conjuntas” con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país sudamericano se sumará a la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C).

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