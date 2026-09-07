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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto al alcalde de Cali, Alejandro Eder, durante su visita a un grupo de damnificados del terremoto en barrio Cuarto de Legua en Cali, el 6 de septiembre de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto al alcalde de Cali, Alejandro Eder, durante su visita a un grupo de damnificados del terremoto en barrio Cuarto de Legua en Cali, el 6 de septiembre de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno colombiano dio inicio este lunes a un ‘Plan Marshall’ para reconstruir el Chocó, uno de los departamentos más afectados y epicentro del gran terremoto del pasado 10 de agosto, una propuesta que involucra al sector privado y estudiará la viabilidad de un canal interoceánico.

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