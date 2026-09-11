icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Bogotá. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía de archivo del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Bogotá. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, puso fin este viernes a todos los diálogos y espacios de sometimiento de la política de ‘paz total’ de su antecesor, Gustavo Petro (2022-2026), que aún no había cancelado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.