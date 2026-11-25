El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este miércoles, durante la entrega de una prisión para 1.722 reclusos en La Guajira (norte), que las cárceles no pueden ser “centros de operaciones” para que se sigan cometiendo delitos.

“Lo que no puede suceder es que un delincuente siga dirigiendo una organización criminal desde una cárcel, desde una celda. Las cárceles no pueden convertirse en centros de operaciones desde los cuales se ordenan extorsiones, se amenazan a ciudadanos inocentes y se planean asesinatos”, sostuvo el mandatario.

De la Espriella viajó hasta Riohacha, capital del departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela, donde inauguró el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON).

La prisión cuenta con 476 celdas, 36.000 metros cuadrados construidos y un terreno de 10 hectáreas, y tuvo un costo superior a los 362.974 millones de pesos (unos 100 millones de dólares), convirtiéndose en la “primera gran infraestructura penitenciaria entregada desde 2011”, según el Gobierno.

Durante el acto, el mandatario ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) reforzar los controles para impedir el ingreso ilegal de teléfonos celulares y que se investigue cómo llegan estos dispositivos a los internos.

Además, pidió identificar a los funcionarios de las cárceles que estén involucrados en estos delitos y advirtió que “deberán responder ante la justicia”.

La nueva cárcel cuenta con siete pabellones para hombres, 152 cupos para mujeres y 218 para población étnica.

También tiene espacios para atención en salud, educación, formación para el trabajo, socialización y un pabellón sociocultural especial para atender a la población wayuu, que habita en la región.

Desde la campaña electoral, De la Espriella ha prometido la construcción de “megacárceles” de máxima seguridad, siguiendo el modelo de su homólogo Nayib Bukele.

Es así que Medellín anunció que inaugurará una prisión en mayo de 2027, con una capacidad para 1.339 personas, muy lejos de las 40.000 que alberga la prisión de Bukele y que ha servido de modelo para otros países de la región, como Ecuador y Costa Rica.

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