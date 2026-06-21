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Ciudadanos colombianos asisten a votar para elegir el nuevo presidente en el consulado de Colombia en Caracas, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña).
Ciudadanos colombianos asisten a votar para elegir el nuevo presidente en el consulado de Colombia en Caracas, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña).
/ Ronald Peña
Por Agencia EFE

Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado por los colombianos en el exterior en la segunda vuelta presidencial, al obtener 397.745 sufragios (65,24 %), frente a los 211.998 votos (34,76 %) del izquierdista Iván Cepeda, según el conteo preliminar.

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