icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofrece una conferencia de prensa en Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026. (Fernando Vergara / POOL / AFP)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofrece una conferencia de prensa en Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026. (Fernando Vergara / POOL / AFP)
/ FERNANDO VERGARA
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró este miércoles que ha firmado 70 extradiciones en los 32 días que lleva de Gobierno, lo que supone más de dos por día, como parte de su estrategia de combate del crimen organizado y el narcotráfico.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.