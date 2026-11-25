El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reivindicó este miércoles su política de seguridad mostrando en un video el cadáver de uno de los presuntos secuestradores del supermercado de Cartagena (norte) muerto durante la operación en la que fueron rescatados decenas de rehenes.

“Así van a terminar todos los que se atrevan a desafiar al Estado y a hacerle daño a nuestra gente. Vamos a caerles con mano de hierro”, expresó De la Espriella en el video, publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario aparece dentro del almacén donde tuvieron lugar los hechos.

Desde que asumió el poder, De la Espriella ha posado junto a los cadáveres de presuntos delincuentes abatidos en operaciones militares, además de mostrarse armado en varios operativos. Sin embargo esta es la primera vez en la que el cuerpo no está cubierto, aunque su rostro fue difuminado en el video.

Mi reconocimiento, respeto y gratitud a nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Militares que, con valentía, disciplina y extraordinario profesionalismo, hicieron posible la OPERACIÓN ÉXITO. En una impecable operación conjunta, comandos del COPES, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y del Gaula Militar lograron rescatar sanas y salvas a todas las personas que permanecían secuestradas. El resultado: todas las vidas de los rehenes a salvo, un secuestrador abatido y otros capturados. Esta operación, sin precedentes por su magnitud y las circunstancias en las que se desarrolló, demuestra la capacidad, la preparación y el nivel de coordinación de nuestra Fuerza Pública. ¡ASÍ SE DEFIENDE A COLOMBIA DE LOS CRIMINALES! Con hombres y mujeres valientes, preparados y dispuestos a arriesgar su propia vida para proteger la de los demás. ¡CUANDO EL ESTADO SE DECIDE, NUNCA PIERDE! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

Esta estrategia del Gobierno colombiano está generando controversia, tanto por la forma en la que se presenta De la Espriella como por el potencial irrespeto a los derechos humanos.

Justamente, en el video publicado este miércoles, De la Espriella también mostró a los otros dos secuestradores detenidos durante la operación y allí les dijo: “¿Saben cuánto les va a caer? Cuarenta o cincuenta añitos por secuestradores, por criminales. ¿Pensaron que iban a salir, que iban a secuestrar gente en Cartagena y que todo iba a salir bien?”.

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella habla con dos presuntos secuestradores tras una operación que rescató a rehenes en un supermercado de Cartagena, el 25 de noviembre de 2026. (Foto: Distribución / Presidencia de Colombia / AFP). / HANDOUT

Robo frustrado y secuestro

La crisis comenzó hacia las 8:00 hora local del martes (13:00 GMT), cuando hombres encapuchados y armados ingresaron en el parqueadero de un centro comercial con la intención de asaltar un furgón blindado que transportaba dinero.

Sin embargo, los sistemas de vigilancia del centro comercial detectaron a los sospechosos a través de las cámaras de seguridad y activaron los botones de pánico, una alarma silenciosa conectada con la Policía.

La llegada de las primeras patrullas sorprendió a los asaltantes, que se refugiaron en el supermercado de la cadena Éxito y tomaron decenas de personas, entre clientes y trabajadores, como rehenes.

Mientras unidades especializadas de la Policía y las Fuerzas Militares desplegaban un dispositivo de seguridad en los alrededores del supermercado, los secuestradores permitieron la salida de diez personas: primero cinco mujeres mayores y posteriormente otras cinco.

La tensión se prolongó durante la noche, con cada vez una mayor concentración de efectivos policiales y militares en la zona, francotiradores en edificios próximos y hasta un helicóptero sobrevolando el centro comercial.

De la Espriella fue el encargado, pasadas las 2 de la madrugada, de anunciar que todos los secuestrados habían sido rescatados ilesos en una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y uno de los centros de referencia del turismo de reuniones, eventos especiales y congresos en Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural.

Distintas cifras

En un principio, De la Espriella informó que en total había 30 ciudadanos en poder de los criminales, de las cuales fueron liberadas 10 a lo largo del día. Esta mañana, el Ministerio de Defensa elevó la cifra a “más de 60 personas secuestradas en un almacén de cadena en Cartagena”.

En ese sentido, la Policía señaló que “la cifra oficial de víctimas del delito de secuestro extorsivo del almacén” en Cartagena es de 87, de las cuales 11 fueron liberadas a lo largo del día gracias a las negociaciones con los criminales y 76 rescatadas en el operativo policial.