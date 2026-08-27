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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando en la Escuela Militar José María Córdova en Bogotá, el 26 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando en la Escuela Militar José María Córdova en Bogotá, el 26 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves conformar un “grupo élite especial” para perseguir a los responsables de los incendios que en las últimas semanas han consumido más de 20.000 hectáreas de bosque y cultivos, principalmente en el departamento de Tolima (centro).

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