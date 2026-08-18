icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos de Bogotá, el 12 de agosto de 2026. (ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos de Bogotá, el 12 de agosto de 2026. (ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP)
/ ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó este martes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a otros entes de control el ‘Libro de la Verdad’ que tiene un compendio de denuncias de presunta corrupción durante el mandato de su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.