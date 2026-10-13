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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirige a la nación a través de sus redes sociales, el 13 de octubre de 2026. (Captura de X @ABDELAESPRIELLA)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirige a la nación a través de sus redes sociales, el 13 de octubre de 2026. (Captura de X @ABDELAESPRIELLA)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este martes el decreto que regula la protesta social y su ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó que el Gobierno estrenará este mecanismo durante las manifestaciones antigubernamentales convocadas para este miércoles.

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