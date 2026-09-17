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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante una alocución, el 13 de septiembre de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante una alocución, el 13 de septiembre de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
/ PRESIDENCIA DE COLOMBIA
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, descartó este jueves un canje de rehenes con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el que estuvieran incluidos los tres policías y una ciudadana que la guerrilla secuestró hace un mes en el noreste del país.

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