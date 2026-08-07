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El rey Felipe VI y el presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su encuentro este viernes en el Centro Cultural de Cali, previo a la ceremonia de posesión presidencial. Foto: EFE/ Casa Real
El rey Felipe VI y el presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su encuentro este viernes en el Centro Cultural de Cali, previo a la ceremonia de posesión presidencial. Foto: EFE/ Casa Real
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Por Agencia EFE

El rey Felipe VI de España se reunió este viernes con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, horas antes de su investidura como nuevo mandatario, que se celebrará esta tarde en Cali, la principal ciudad del suroeste del país.

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